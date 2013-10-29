Сегодня, 12:06
КПО "Островский" запустили в Выборгском районе Ленобласти

В Ленинградской области начал работу новый комплекс по переработке отходов "Островский", который стал первым предприятием полного цикла компании "Невский экологический оператор" (НЭО). Об этом инфомирует пресс-служба администрации региона.   

Комплекс способен перерабатывать до 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. На его площадке осуществляется как сортировка, так и переработка крупногабаритного мусора.  

Процесс сортировки проходит в несколько этапов, на каждом из которых отбираются различные виды вторсырья с последующим разделением по номенклатуре. Например, органические отходы направляются на участок компостирования и перерабатываются в техногрунт.  

Более 95% оборудования на новом комплексе произведено в России. КПО "Островский" стал вторым современным предприятием в Ленинградской области, что позволяет постепенно выводить из эксплуатации старые полигоны, оказывающие негативное воздействие на экологию.  

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале поблагодарил компанию "НЭО" за внимательное отношение к замечаниям экологического сообщества и ответственный подход к внедрению дорогостоящих технических решений.

Видео: Правительство Ленобласти 
 

