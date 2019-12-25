С 24 по 25 марта 2026 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоится Петербургский международный экологический форум "Экология большого города". Это мероприятие соберет более 6 тысяч специалистов из 70 регионов России и десяти стран, что подчеркивает его значимость и международный статус.

Форум будет включать семь ключевых направлений: "Экономика замкнутого цикла", "Развитие заповедного фонда", "Экологическое городов и регионов", "Вселенная белого медведя", "День Балтийского моря", Молодежный трек и "День экологической культуры". Ключевым событием станет пленарное заседание на тему "Стратегия опережения: диалог регионов как драйвер национального экологического благополучия", в котором примут участие руководители отраслевых министерств и ведущие эксперты в области экологии.

Особое внимание на форуме будет уделено проекту "Чистая Ладога", который был представлен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко президенту РФ Владимиру Путину в январе 2026 года. Этот проект направлен на поддержание экологического благополучия Ладожского озера, что является важной задачей для сохранения природных ресурсов региона.

В рамках форума будет организована масштабная выставка, на которой регионы продемонстрируют свои достижения в управлении природными ресурсами, а компании-производители представят современные технологии и решения в области экологии. Это создаст возможность для обмена опытом и установления новых деловых контактов.

В 2026 году форум отмечает свое 25-летие, что делает это событие особенно значимым. Форум стал платформой для обсуждения экологических проблем и поиска решений, способствующих устойчивому развитию и улучшению качества жизни в городах и регионах России.

Фото: Piter.TV