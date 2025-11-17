Связь и транспорт усилят в Петербурге на время проведения ПМЭФ-2026

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в эфире прямой линии заверил горожан, что во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году транспортная доступность и связь в городе будут на высшем уровне. По его словам, власти уже принимают все необходимые меры для стабильной работы инфраструктуры.

В частности, планируется значительно усилить емкость мобильных сетей в районе проведения форума, а также увеличить количество общественного транспорта. Москаленко отметил, что в прошлом году работа такси была ограничена из-за атак БПЛА, однако в этом году ситуация изменится благодаря внедрению системы белых списков.

Напомним, в этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Страной-гостем форума станет Саудовская Аравия.

Ранее мы сообщили о том, что Форум объединенных культур в Петербурге будет проходить с 24 по 26 сентября.

