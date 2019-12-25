Экобоксы в Петербурге: все, что нужно знать о контейнерах для сбора опасных отходов

Piter.TV сделал подробную памятку о том, что такое экобоксы, зачем они нужны и как ими пользоваться.

В 2013 году в Петербурге появились сначала синие, а затем заметные оранжевые контейнеры для сбора опасных отходов – экобоксы. Идея установки таких стационарных ящиков принадлежит городскому комитету по природопользованию, но с 2018 года их обслуживанием занимается комитет по благоустройству.

Piter.TV сделал подробную памятку о том, что такое экобоксы, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Что такое экобоксы?

Это специальные стационарные контейнеры для сбора отслуживших батареек, энергосберегающих (не люминисцентных!) ламп, неповрежденных ртутных термометров. Размеры ярко-оранжевого ящика составляют 120 см в высоту, 70 см в ширину и 50 см в глубину. В верхней части контейнера расположены два отверстия с клапанным механизмом: в первое можно опускать батарейки, во второе – лампочки и градусники. Раздельные отверстия сделаны для того, чтобы опасные отходы не смешивались и не бились: в отсеке под хрупкие термометры и лампочки, например, предусмотрено наклонное дно и мягкий желоб. Кроме того, емкость для ртутных термометров сделана из герметичного коррозионно-стойкого материала, который не позволяет ртути попасть на внутренние части контейнера, даже если градусник разбился. Емкость для батареек, в свою очередь, устойчива к щелочам, содержащимся в элементах питания.

В нижней части ящика заметно замок и небольшую дверцу: оттуда специализированные компании вынимают накопившиеся отходы и увозят на переработку.

Зачем нужны экобоксы?

В эти ящики можно (и нужно) складывать упомянутые батарейки, термометры и лампочки. Эти привычные бытовые предметы, попадая в почву или воду, наносят урон окружающей среде и самому человеку. Батарейки опасны щелочным, литиевым или цинковым содержимым: тяжелые металлы отравляют воду, землю и растущие на ней растения. Пострадать могут пищевые культуры, пасущиеся животные, обитатели водоемов и сам человек, пользующийся упомянутыми ресурсами. Ртуть из термометров считается опаснейшим ядом, который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу. Энергосберегающие лампы тоже не зря оказались в списке опасных отходов: колбы внутри таких ламп заполнены парами ртути, этого вещества в лампах даже больше, чем в ртутных градусниках.

Кроме того, такие ящики удобны для повседневного использования горожанами и позволяют собирать опасные отходы в большом объеме по всему Петербургу.

Они надежные?

Трудно назвать экобоксы неприступными и неуязвимыми: петербуржцы периодически жалуются в соцсетях на плохое состояние контейнеров. Ящики вскрывают вандалы, любопытные школьники или бродяги, ищущие внутри контейнера что-то ценное, батарейки и лампочки зачастую оказываются разбросанными по земле рядом с боксом. В некоторых контейнерах ломают клапаны, из-за чего внутрь ящика попадает снег или дождевая вода, и уже тогда встает вопрос о герметичности ящика и всего содержимого. Еще летом и осенью прошлого года в районных пабликах в соцсетях часто появлялись фотографии развороченных контейнеров, однако в минувшем январе ГУП "Экострой" отчитался о том, что специалисты выезжали чинить сломанные экобоксы и собирать разбросанные отходы лишь два раза за месяц. Стала ли ситуация с целостностью экобоксов противоположно другой, пока стоит понаблюдать: на многие вызовы петербуржцев выезжали не городские экологи, а компания, обслуживающая контейнеры.

Также петербуржцы возмущались соседству экобоксов с небезопасным содержимым и школ или детских садиков: многие контейнеры располагались прямо возле заборов учреждений и либо становились объектом детского внимания, либо представляли опасность для детей в случае взлома ящика. Новый подрядчик (чуть подробнее об этом мы рассказали ниже) сейчас перемещает экобоксы к контейнерным площадкам.

Где найти экобоксы?

Ярко-оранжевые контейнеры обитают во всех районах Петербурга. Полный перечень адресов, где установлены контейнеры, можно найти на сайте компании "Релайтер", обслуживающей экобоксы, в разделе "Адреса установки экотерминалов". Как сообщили в комблаге, пока подрядчик занимается переустановкой контейнеров, поэтому некоторые ящики можно не найти по привычному адресу: они переедут поближе к контейнерным площадкам. Однако в скором времени экобоксов в городе станет 455 штук, они расположатся в точности по адресам, ссылку на которые мы дали чуть выше.

Экобоксы работают круглосуточно и без выходных, поскольку расположены в общедоступных местах на улицах города. Воспользоваться экобоксом можно бесплатно, если вы физическое лицо. Юрлицам, в том числе ЖСК, ТСЖ, УК, за прием компанией отходов придется заплатить.

Заметка от Piter.TV: Еще в Петербурге есть неподведомственные комблагу контейнеры для приема градусников и батареек. Адреса оранжевых и синих боксов компаний "Экострой" и "Экофирма" можно найти на электронной карте recyclemap.ru.

Куда отвозят собранное в экобоксы?

Вывозом накопившихся в контейнерах батареек, градусников и ламп в 2021 году занимается компания ООО "Релайтер". Все опасные отходы вывозят на петербургский завод "Меркурий", расположенный в промзоне Рыбацкое.

Данная организация имеет соответствующую лицензию и производственные мощности по утилизации. комитет по благоустройству

Рядом с моим домом нет ни одного экобокса, а добираться до другого неудобно. Можно добиться установки нового ящика там, где мне удобно?

Как разъяснил в соцсетях комитет по благоустройству, пока петербуржцам остается довольствоваться теми контейнерами, которые уже имеются в городе или вскоре появятся в соответствии с программой на 2021 год. Однако чиновники отметили, что при выделении дополнительного финансирования они рассмотрят вопрос увеличения количества экобоксов в 2021-2023 годах. Побыть эгоистом в этой ситуации не получится: придется найти единомышленников, которым не хватает экобокса по тому же адресу, что и вам. Коллективное обращение можно направить на letters.gov.sob.ru

А еще мы подробно рассказывали, где в Петербурге сдать батарейки на переработку.

Фото: пресс-служба Смольного; Facebook / ecoboks; ВКонтакте / МО Колпино