Где в Петербурге сдать батарейки на переработку

Piter.TV выяснил, что нельзя делать с отслужившим элементом питания и где в городе принимают батарейки для утилизации.

Практически все предметы и вещи, которые мы используем повседневно, можно грамотно утилизировать или переработать. Таковыми являются и привычные батарейки: пальчиковые, мизинчиковые, большие, батарейки-таблетки. Важные элементы питания незаметно наполняют жизнью нужные нам предметы – пульты, фонарики, настенные и наручные часы, детские игрушки – и так же незаметно накапливаются, когда приходят в негодность. Однако простые с виду батарейки капризны и даже опасны в вопросе утилизации. Piter.TV выяснил, что нельзя делать с отслужившей батарейкой и где в Петербурге можно сдать элементы питания на правильную переработку.

Батарейки – это компактные элементы питания электроэнергией для различных устройств. Правильно они называются гальваническими элементами и являются химическим источником электротока. Батарейки работают за счет взаимодействия двух металлов или их оксидов в электролите, проводящем ток веществе, что позволяет появиться в замкнутой между противоположными полюсами цепи электрическому току. Работать дольше или качественнее такой элемент питания будет именно за счет состава: солевого (сочетание цинка и марганца), щелочного (цинка, марганца и калия), литиевого и даже ртутного и серебряного. Попав в почву, упомянутые выше вредные химические вещества могут сильно навредить ей, соседствующей с ней воде и человеку, использующему блага природы: одна батарейка способна загрязнить 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. Поэтому батарейки признаны опасным отходом и их нельзя выбрасывать в мусор, который с большой вероятностью попадет на свалку где-нибудь на пустыре за городом. Для элементов питания есть свои пункты приема.

Контейнеры для опасных отходов "Экологический сервис-Санкт-Петербург"

Заметные оранжевые ящики для опасных отходов установлены по всему городу, подробная карта установки таких боксов по районам имеется на официальном сайте сервиса. Их внедрением в свое время занялись городские власти, и теперь у петербуржцев есть возможность бесплатно опустить в бокс отслужившие батарейки, энергосберегающие лампочки и целые медицинские ртутные градусники. Внутренности ящиков оборудованы мягкими желобами, поэтому хрупкие и вредные отходы не разобьются.

Батарейки, накопившиеся в боксах, увозят перерабатывать на петербургское предприятие "Меркурий", где умеют утилизировать химические источники тока. О самом заводе мы расскажем чуть позже.

Экомобиль

Вторая инициатива петербургских властей, отличающаяся от экобоксов подвижностью и более широким ассортиментом принимаемых опасных отходов. Экомобили курсируют по городу для приема батареек и градусников в соответствии с выверенным расписанием. В каждом районе специальные машины появляются в назначенные числа, время и по конкретным адресам-стоянкам.

Помимо лампочек, градусников и батареек в экомобили можно сдать компьютерную технику и вышедшие из строя крупные "батарейки" – аккумуляторы от ноутбуков или телефонов. И батарейки, и аккумуляторы после сбора попадают на уже упомянутый завод "Меркурий".

Магазины техники "М.Видео", "Эльдорадо", DNS

"М.Видео" и "Эльдорадо" совместно занимаются приемом отслуживших батареек не только у петербуржцев, но и у россиян в целом ряде городов. Правила и ограничения для всех одни: специальные контейнеры нельзя использовать юридическим лицам, и в боксы нельзя относить слишком много батареек разом, например, несколько мешков. Оптимальной партией в магазинах признали не более килограмма элементов питания или же 70 штук. Кроме того, стоит внимательнее отнестись к "потекшим" и деформированным батарейкам. Такие элементы сдать в боксы тоже можно, но необходимо завернуть их в отдельный герметичный пакет, чтобы чистые батарейки не испортились от помятых соседей. Собранные элементы питания отправляются в Челябинск на завод "Мегаполисресурс", о котором мы расскажем немного позже. Найти экобоксы обычно можно возле касс.

DNS в Петербурге тоже принимает у горожан батарейки, однако в свободном доступе не нашлось никакой информации о приеме элементов питания (на сайтах предыдущих магазинов акции с батарейками отводится отдельная страница с подробной информацией). Piter.TV позвонил на горячую линию сети, где получил совет узнать о наличии экобоксов в конкретном магазине. В справочной службе DNS признали, что информации о приеме батареек на сайте или в группах в соцсетях нет, поэтому людям придется самим уточнять данный вопрос. Из разговора с сотрудником магазина в ТЦ "Пять озер" мы узнали, что в этом филиале батарейки не примут, но коробка для батареек точно есть, например, в филиале в ТЦ "Сити Молл" на Коломяжском проспекте. Экокарта челябинского завода, о которой мы расскажем подробно далее, подсказала еще ряд точек, где должны принимать батарейки.

Сети магазинов "ВкусВилл", "Призма"

В продуктовой сети "ВкусВилл" батарейки начали собирать с 2015 года, результаты принесли плоды: за последний год покупатели из разных регионов сдали на переработку порядка 124 тонн отслуживших элементов питания. В пресс-службе самой сети информируют, что спустя пять лет акция только процветает, а боксы для приема батареек устанавливают все в новых филиалах сети. Накопленное богатство магазин отправляет на переработку в Челябинск, на уже упомянутый завод "Мегаполисресурс".

В "Призме" экобоксы появились также в 2015 году после присоединения к проекту петербургского комитета по природопользованию. Узнаваемые коробочки до сих пор можно найти у стойки информации или на линии касс, а их содержимое также уезжает в Челябинск.

IKEA

Крупная торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома собирает использованные батарейки с 2013 года. Петербург не стал исключением: экобоксы можно найти на входе в IKEA в обоих торговых центрах "МЕГА" на Парнасе и в Кудрово. За прошедший год, по информации официальной группы сети "ВКонтакте", "ИКЕА" собрала для переработки 54 тонны батареек.

В торговой сети отмечают, что положить в контейнеры можно любые батарейки и аккумуляторы, кроме ртутно-цинковых элементов питания и автомобильных аккумуляторов. Всё собранное в боксы впоследствии переезжает на завод "Мегаполисресурс".

Гипермаркеты "Лента", OBI, METRO

Популярная сеть магазинов и крупные строительные маркеты с 2019 года объединены участием в акции по сбору батареек у населения, поэтому установили в большинстве своих филиалов в Петербурге боксы для отслуживших элементов питания. Piter.TV уточнил на горячей линии "Ленты", до сих пор ли работает акция, и получил положительный ответ. Контейнеры для сбора батареек можно найти у стоек информации в обоих магазинах.

Оптовые гипермаркеты METRO в Петербурге, согласно экокарте челябинского завода, тоже занимаются приемом батареек, однако Piter.TV не нашел информации об этом на сайте или в группах сети. Кроме того, нам не удалось дозвониться с этим вопросом на горячую линию магазина.

Строительный гипермаркет "Леруа Мерлен"

В 2019 году магазин строительных материалов и товаров для дома тоже загорелся идеей принимать у населения батарейки и установил в некоторых филиалах экобоксы. Список магазинов, где появились такие контейнеры, гипермаркет составил самостоятельно, в официальной группе "ВКонтакте" россиян заверили, что батарейки отправляются на переработку к надежному преемщику. Piter.TV не смог уточнить переработчика на горячей линии гипермаркета.

Спортивный гипермаркет "Декатлон"

"Декатлон" так же как и другие крупные сети сотрудничает с челябинским заводом: с прошлого года собранные в гипермаркетах батарейки переправляются именно туда. Результаты новичка пока не сравнить с цифрами экологичных ответственных коллег-сетей: за прошлый год филиалы магазина в разных городах России собрали и отправили на переработку 4248 килограмм батареек. В марте 2020 года "Декатлон" напомнил в соцсетях об экобоксах в своих магазинах.

Пункт приема редких пластиков на Софийской

С марта на площадке, занимающейся преимущественно всеми видами пластика и другим популярным сырьем вроде стекла и металла, установили крупный короб для сбора батареек и небольших аккумуляторов. По словам владельца пункта, Дмитрия Воробьева, собранные батарейки потом отправятся той же огромной партией в ООО "Национальная экологическая компания", завод в Ярославле.

Пункт приема расположен в поселке Петро-Славянка, на улице Софийская, 125 корпус 4. Добраться до него возможно только своим ходом.

Станция для раздельного сбора отходов "Балтком" на парковке у ТЦ "Охта Молл"

В декабре минувшего года крупный торговый центр в Красногвардейском районе Петербурге решил пойти по стопам других коллег и внедрил удобную точку для раздельного сбора отходов для своих посетителей. В окошечках огромного контейнера можно оставить не только привычные бумагу или пластик, но и батарейки и даже компьютерную технику. В соцсетях "Охты Молл" отметили, что на станцию нельзя сдавать поврежденные батарейки и любые аккумуляторы. Собранное сырье увозит на переработку некое ООО "Балтком", городская компания по утилизации вторсырья.

Piter.TV позвонил в организацию, чтобы уточнить, какая судьба ждет раздельный мусор после вывоза со станции.

Часть сырья мы перерабатываем сами, а вот макулатуру, оргтехнику и батарейки передаем партнерам. Батарейки, например, принимает "Меркурий". рассказали в компании

Станция расположилась на парковке у торгового центра со стороны Магнитогорской улицы.

Экобокс в магазине "Веганика" на Московском проспекте, 7

Скромную точку по приему батареек в огромном городе по счастливой случайности подсказала карта recycle.map. С 2015 года в этом магазине с веганской продукцией стоит банка, куда можно опустить использованные батарейки. Piter.TV связался с руководством магазина, чтобы узнать, до сих пор ли у живущих неподалеку от торговой точки петербуржцев есть возможность сдать туда батарейки. Ответ оказался положительным. Уже пять лет сотрудники магазина накапливают элементы питания и отвозят в какой-нибудь из экобоксов. Дальнейшее перемещение батареек из таких контейнеров нам уже известно.

Где и как перерабатываются батарейки?

В России есть всего три предприятия, дающих вторую жизнь использованным батарейкам и аккумуляторам: это экологическое предприятие "Меркурий" в Петербурге, "Национальная экологическая компания" в Ярославле и множество раз упомянутый завод "Мегаполисресурс" в Челябинске. Каждый из заводов умеет грамотно перерабатывать опасные элементы питания, извлекая из них ценные вещества. Предприятия работают с 7-8 видами батареек, но "Мегаполисресурс", к примеру, не принимает ртутно-цинковые элементы питания, зато с ними охотно работает "Меркурий".

На заводах вручную сортируют батарейки по химическим типам, поскольку разные составы требуют разного подхода к переработке: по отдельным контейнерам раскладывают щелочные батарейки, соляные, никель-ионные, марганец-цинковые, никель-кадмиевые и батарейки-таблетки от наручных часов или фонариков.

Далее их измельчают, отделяя железную оболочку с красочным логотипом фирмы, и промывают содержимое батареек от электролита. После этого из "внутренностей" гальванических элементов вымывают полезные цветные металлы и их соли и графит. Электролиты впоследствии идут на ту же самую "работу" – производство батареек, графит используют для смазки автомобильных деталей, а марганец, железо, цинк и прочие нужные металлы используются в самых разных направлениях как и добытые из рудных месторождений аналоги. Цинк, к примеру, превращается в проволоку, а его оксид участвует в производстве косметики и пищевых добавок. Таким образом, 80% материалов, из которых изготовлена батарейка, живут новую жизнь.

Подводя итоги, не забудем упомянуть экокарту, составленную челябинским заводом. Предприятие постоянно обновляет карту со своими партнерами, магазинами и крупными торговыми сетями, где по договоренности с заводом установлены экобоксы. Сервис работает аналогично известной recycle.map, но информирует только о пунктах приема батареек.

Ранее мы разобрались, где в городе принимают на переработку упаковку тетрапак.

Фото: коллаж – Евгений Рыбкин;

pixabay; экоспб.рф; скриншоты eco2eco.ru; ВкусВилл / "ВКонтакте"; Retail.ru; Вторичная переработка редких и сложных пластиков / "ВКонтакте"; ОХТА МОЛЛ / "ВКонтакте"; Википедия