Где в Петербурге сдать упаковку тетрапак и аналоги на переработку

Piter.TV составил подробный перечень мест и пунктов, где принимается многослойная упаковка от сока и молока.

Карантин однажды закончится, люди выздоровеют, и жизнь пойдет своим чередом, а значит в повседневность вернутся вопросы о грамотной утилизации разных видов сырья. На очереди сложная, но популярная в быту упаковка "тетрапак". Piter.TV разобрался, где в Петербурге можно сдать на правильную переработку эту фракцию и какие тонкости есть в ее подготовке к утилизации.

Тетрапак – это общий термин для нескольких видов многослойной упаковки продуктов. Ее повседневное название пошло от бренда одноименной шведско-швейцарской компании, в 1950-х годах начавшей производство этих необычных коробок. Позднее заниматься подобной упаковкой стал еще ряд компаний, не закрепившихся на слуху у людей. Их упаковки стали называть аналогами. Снаружи – картонная, внутри – блестящая как фольга, да еще и с прослойкой полиэтилена: так создатели позволили фасовать жидкости не в хрупкие бутылки, а в удобные коробки, в которых не портилась продукция. Такая упаковка знакома каждому: именно в ней продают соки, молочные и кисломолочные продукты, вина, детские пюре и каши.

Многие путают тетрапак с картоном, однако отнести такую упаковку к макулатуре мешают уже упомянутые алюминиевый и полиэтиленовый слои. Еще одно напоминание о разнице между двумя этими фракциями – маркировка. На бумажных упаковках можно найти цифры от 20 до 39, заключенные в треугольник, или буквы PAP – от английского paper, бумага. Многослойные же коробки помечаются цифрами от 80 до 85 и сопровождаются буквами C/PAP – обозначением комбинированного материала. После черточки обычно указывается основной материал, которого использовано больше всего при создании упаковки, в случае тетрапака – это картон. Поэтому сдавать старые газеты вместе с пачками из-под молока нельзя, а значит для тетрапака есть отдельные пункты приема.

Акции по раздельному сбору

Самый надежный и проверенный тысячами петербуржцев вариант – общегородские или районные акции, которые традиционно проводятся раз в месяц на определенных площадках. Среди них – "РазДельный сбор" ("РДС"), "Сдавать и не сдаваться" и другие местные инициативы. Место и время проведения необходимо уточнять в группах акций в соцсетях.

Собранные упаковки волонтеры и организаторы отвозят своему единственному постоянному партнёру – петербургской организации "Рус Ресайклинг Компани", о которой мы упомянем чуть позже как об отдельной точке приема.

Тетрапак немного уступает по популярности пластиковым бутылкам и упаковкам, однако и многослойные коробки, например, на мартовской акции "РДС" составили 920 пакетов (это более 3,7 тонн), на февральской – 902, на январской – 313. За прошлый год волонтеры "РазДельного сбора" собрали порядка 8766 пакетов или приблизительно 35 тонн тетрапака.

"Рус Ресайклинг Компани"

Петербургская организация позиционирует себя как приемщик макулатуры и полимеров у населения и крупных компаний. Кроме того, "РРК" организовала программу сбора вторсырья для школьников и воспитанников детсада, чтобы приучать детей к раздельному сбору с юных лент. Судя по информации в официальной группе "РРК", компания сотрудничает с крупными и местными городскими акциями по сбору мусора. Однако куда попадает тетрапак после сбора – так и осталось тайной: Piter.TV не ответили ни по одному из четырех номеров компании.

Пункт на проспекте Народного Ополчения, 197, открыт для петербуржцев с 8.00 до 20.00.

"Правила деления"

Эко-станции у торговых комплексов "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко" также принимают многослойную упаковку наряду с самыми популярными фракциями: стеклом, простым пластиком, бумагой, железом. Станции открыты для петербуржцев и жителей Ленобласти с 10 утра до 10 вечера, пока работают сами торговые комплексы.

В партнерах-переработчиках у "Правил деления" четыре компании: ООО "Металлопластмасс", ООО "Реттенмайер Рус Продуктион", ООО "Инвестал", ООО "Л-Пак". Организации иногородние и находятся в Липецке, Тамбове, Новгородской области и даже в небольшом городке в Германии. Речь об этих заводах пойдет чуть ниже.

Эко-такси

В Петербурге работают предприимчивые и удобные "Эко-такси.спб" и "Забиратор", которые принимают у горожан тетрапак наряду с другими видами сырья. Собранные упаковки водители отвозят в уже упомянутые "Правила деления".

Пункт приема пластиков на Софийской

Тетрапак в купчинской точке приема берут, несмотря на основное, "пластиковое", направление деятельности. Пункт, куда добраться можно только своим ходом, работает во все дни, кроме понедельника, с 9 утра до 8 вечера.

На вопрос Piter.TV о том, куда свозят на переработку накопленный тетрапак и аналоги, в пункте ответили, что упаковка отправляется в Боровичи в Новгородской области. Там, как мы уже упоминали, расположен один из немногих российских заводов по переработке сложной многослойной упаковки.

"Эко Пункт С.П.Б."

Карта recycle.map подсказала Piter.TV еще две удобные точки, где принимается на дальнейшую переработку тетрапак: это "Эко Пункты С.П.Б", расположенные на Ленинском проспекте, 132, и на улице Доблести, 26 корпус 1. Создатели точек называют свою работу новым некоммерческим экопроектом. Собранный тетрапак, судя по информации в группе, также попадает в "Рус Ресайклинг Компани".

Точки открыты по вторникам, четвергам и субботам с полудня до 16.00.

Завод "Плитполимер"

На этом предприятии в Ломоносовском районе Ленобласти копится и отчасти перерабатывается принятое у населения и крупных компаний сырье. На точке расположены контейнеры, в которые можно самостоятельно разложить тетрапак, а также стекло, металл и другие фракции, и пункт приемщика, который оценит собранное сырье в денежном эквиваленте. В компании отмечают, что сырье, за которое петербуржцы и жители Ленобласти не стали брать возаграждение, отплатит лишним рублем на благотворительность. Часть собранного – полимеры и металл – на заводе превращают в отделочную композитную плитку, используемую при строительстве.

Он [тетрапак] сначала заготавливается здесь, а потом выезжает в Боровичи, в Новгородскую область. Отходы от переработки тетрапака частично используются в производстве, у нас в том числе. Пленку с небольшим вкраплением металла можно использовать на полимер-песчаную плитку. – рассказали Piter.TV в "Плитполимере".

Добраться в круглосуточный пункт, расположенный на улице Садовая, 4, в поселке Аннино, можно своим ходом или на маршрутках от станции метро "Проспект Ветеранов".

Пункт приема вторсырья на Боровой у "Ашана"

Рядом с гипермаркетом на Боровой улице, 47, прямо на парковке расположена еще одна точка, где можно оставить тетрапак для дальнейшей переработки.

По новой информации, пункт работает с 9.00 до 21.00, сотрудник точки, который может помочь грамотно разложить сырье по контейнерам, работает на месте с открытия и до 19.00. Piter.TV не смог уточнить, куда уезжает тетрапак после сбора в пункте приема: дежурный сотрудник с сожалением отметил, что во время карантина экологи из точки у "Ашана" не работают и связаться с ними пока затруднительно. Вероятно, мы добавим информацию позднее, когда пункт приема заработает в обычном режиме.

Где и как перерабатывают тетрапак?

В Петербурге никаких точек по переработке тетрапака нет, заводов, где многослойной упаковке дают жизнь, по всей России всего четыре: в Боровичах Новогородской области, в Балахне там же, а также в Тамбове. Петербургские активисты и приемщики копят тетрапак, чтобы отправить несколько десятков или сотен тонн в другой город. В партнерах-переработчиках у "Правил деления" , как мы упоминали, есть даже зарубежный завод – часть тетрапака, накопленного возле МЕГИ, отправляется в немецкий город Ульм на предприятие JRS. Там работают со всеми слоями тетрапака, а переработанное сырье превращается в самые разные вещи: от кошачьего наполнителя до пластмассовых гранул.

На тамбовском предприятии отмечают, что в составе тетрапака есть полиэтилен высокого качества и алюминий, поэтому элементы отправляют на создание гранул. Из гранул в дальнейшем могут получиться разнообразные пластмассовые предметы как для бытового использования, так и для узких сфер вроде машиностроения.

Другие слои упаковки при этом не летят на свалку: бумажную составляющую заводы отправляют на соответствующую переработку. К слову, на заводе в Боровичах используется именно бумажная часть тетрапака, поэтому предприятие занимается еще и приемом макулатуры. Плёнка и алюминий в ответ уходят к компаниям-партнерам, с полиэтиленом и алюминием в России гораздо больше желающих работать.

Как правильно подготовить тетрапак к переработке?

Тетрапак – достаточно "вредный" материал не только с точки зрения утилизации: даже на его помывку нужно уделить больше внимания, чем любому другому сырью. Дело в сложной конструкции упаковки – в коробках из тетрапака много загнутых частей и труднодоступных уголков, и именно в них при ненадлежащей очистке копятся остатки сока, молока, вина и прочих продуктов. Часто забывают смывать частички напитков и еды с крышечек на упаковке, хотя органические остатки могут прятаться в резьбе крышек. Остатки начинают гнить, плодить бактерии, внутри упаковки появляется слизь, которую не смыть полностью. Пара недовымытых коробок может сильно "насолить" крупной части партии тетрапака, и ее будут вынуждены отправить на свалку.

Также упаковки нужно сминать, чтобы при сдаче в пункт приема и при перевозках они занимали меньше места, а перевозчик мог увезти за раз больше сырья и не тратить лишнее время и топливо.

Также мы подробно рассказывали о том, куда в Петербурге можно сдать на переработку мягкий пластик с маркировкой 5 (PP).

Фото: Piter.TV; gofro.expert; скрины Google-карты