Где в Петербурге сдать мягкий пластик-"пятерку", пластик 5 (PP)

Piter.TV разобрался, где в Петербурге принимают на переработку мягкий пластик с маркировкой 5, что из него делают во "второй жизни" и как правильно готовить упаковку к утилизации.

Многие петербуржцы поддерживают движение экологической осознанности, поэтому стараются разделять мусор, пользоваться многоразовыми вещами, покупать продукты в свою тару и брать с магазинных полок то, что упаковано в перерабатываемую обертку. Однако даже "дружелюбная" упаковка из конкретного вида сырья может стать проблемой для утилизации. Одна из таких – мягкий пластик с пятой маркировкой, 5 (PP) или "пятерка", как ее называют в быту.

5 (PP) – термопластичный полимер пропилена или полипропилен многоразового использования. Такой пластик считается одним из самых безопасных вместе с материалом HDPE, из него делают пищевые контейнеры, "хрустящую" упаковку для круп, макарон, кондитерских изделий и конфет и мягкую и чуть тянущуюся для хлеба, а также крышечки для бутылок и другой тары, соломинки и стаканчики как, например, из-под сметаны.

Пока с приемом мягкой "пятерки" в Петербурге дело обстоит не так просто. Сдать пакеты от хлеба и обертки от печенья гораздо труднее, нежели стеклянную банку или простую пластиковую бутылку. Piter.TV разобрался, где принимают для дальнейшей переработки капризную PP.

Акции раздельного сбора

Самым оптимальным вариантом остаются ежемесячные акции городского движения "РазДельный сбор" ("РДС") или районные инициативы вроде "Зеленый Сбор Академическая". На них волонтеры охотно принимают пакеты всех нетрудноперерабатываемых маркировок (2, 4 и 5). Почему подкопить пакеты до акции удобнее? Потому что "РДС" заказывает на свои площадки грузовые машины, которые доверху наполняют собранным мягким пластиком. На одной только мартовской акции, прошедшей в Петербурге 7 марта, собрали 1231 мешок с пакетами и пленкой. Пятерку, двойку и четверку отвозят надежным приемщикам или перекупщикам, которые принимают пластик в тоннах – список своих партнеров движение не скрывает, среди них есть ООО "Репластико", "Ресар", "ЮВИ СПб". Прийти в такие организации со своим скромным пакетом не получится.

Однако ежемесячные акции не для всех бывают удобными: другие планы в первую субботу месяца или площадка слишком далеко от дома – не доехать с накопленным своим ходом. Какие варианты есть еще?

"Правила деления" в МЕГА "Парнас"

Немного чаще капризную PP принимают на станции раздельного сбора "Правила деления" в МЕГА "Парнас". Такую же станцию открыли и в другой МЕГЕ, "Дыбенко", но – будьте внимательнее – "пятерку" берут лишь на Парнасе. Для мягкого пятого пластика на этом пункте тоже есть условие – прием только по пятницам с 10 утра до 10 вечера.

Пункт приема редких и сложных пластиков

Надежным пунктом приема может послужить точка, где берут популярные и трудноперерабатываемые пластики на Софийской улице. В доме №125 корпус 4 каждый день кроме понедельника принимают, в том числе, мягкую "пятерку". Единственный минус пункта – добираться туда удобнее на собственной машине или такси. От ближайшего метро "Шушары" пешим ходом получится не менее 40 минут.

На вопрос Piter.TV о том, куда попадает мягкий пластик после сбора, в пункте на Софийской ответили, что PP обретает вторую жизнь тут же:

Мы это сами перерабатываем, дробим и делаем гранулы. На территории пункта стоят дробилки, агломератор. –рассказал руководитель базы Дмитрий Воробьев.

Эко-такси

Еще одним неплохим вариантом может стать экологичная новинка для ленивых – эко-такси. Находчивые петербуржцы, которым не лень отвезти чужой пластик до пункта или договориться с приемщиками, делают платные вывозы вторсырья прямо из дома или квартиры. Службы доставки "Экотакси.спб", "Забиратор" берут и пятый пластик тоже.

Piter.TV уточнил места, в которых оказывается после сбора "пятерка": "Экотакси.спб" отвозит накопленное в уже упомянутые "Правила деления" на Парнасе, а "Забиратор" перерабатывает мягкий PP самостоятельно – такси работает с сырьем в собственной компании Recovergreen.

Карта recycle.map

При изучении вопроса переработки PP-пластика Piter.TV не забыл и про популярную карту recycle.map и внимательно ее просмотрел. Отметим, что сервис, который чаще всего помогает найти удобный пункт по приему того или иного сырья рядом с домом, в вопросе "пятерки" может обмануть. Например, в описании контейнера для вторсырья "Петро-Васт" фигурируют некие чистые полиэтиленовые пакеты и пленка, но не торопитесь нести по адресу свои запасы пятого пластика!

Беглая проверка официальной группы организации в соцсетях дает понять, что именно PP в эти сетки для вторсырья не принимается. Остальные популярные мягкие пластики можно оставить в таких контейнерах, но "пятерке" придется искать другое место. Напомним, что карту recycle.map делают и ведут городские волонтеры, поэтому добровольных сил не всегда хватает для обработки всего массива информации и проверки достоверности насчет пунктов. Проверяйте информацию и сами!

Где и как перерабатывают пятый пластик PP?

В Петербурге переработкой "пятерки" занимается ряд компаний, некоторые из них уже упоминались выше – это ООО "Втор-Пласт" на Волхонском шоссе, завод "Плитполимер" в поселке Аннино Ломоносовского района, ООО "Репластико" на набережной Фонтанки, ООО "Ресар" на Южном шоссе. Каждое из этих предприятий дает полипропилену вторую жизнь.

Чаще всего собранную "пятерку", мягкую и твердую, преобразуют во вторичное сырье в виде гранул. Гранулы разных цветов, по оттенкам собранного сырья, могут использоваться для производства новой пластиковой тары, водопроводных и канализационных труб, напольных ковриков в автомобили, пластиковых стульев и столов, канцтоваров, пленки и даже шприцов.

Как правильно отдавать на переработку пластик с маркировкой 5 (PP)?

Главным условием не только для "пятерки", но и для всего сырья является чистота. Следите за тем, чтобы на упаковках и обертках не оставалось следов жира, еды, крошек в уголках пакетов, иначе одна немытая "пятерка" рискует испортить и испачкать целую партию сырья – в грязи любят заводиться плесень и мушки. Некоторые приемщики даже отказываются самостоятельно очищать грязное сырье, поэтому бережно подготовленная кем-то упаковка может оказаться на свалке из-за одного лентяя.

Обертки следует полностью расклеить по швам, очистить от остатков грязи, при необходимости вымыть и высушить, а также срезать бумажные наклейки с ценником или штрихкодом. Далее, в зависимости от условий пункта приема, в который вы соберетесь пойти, разделите накопленные упаковки на цветные и прозрачные.

Фото: Touché Amoré, "РазДельный сбор" / "ВКонтакте"; Piter.TV; скрин Google-карты и recycle.map; Знаки внимания природе / "ВКонтакте"