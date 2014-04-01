В РЭО рассказали о поддержке экологических проектов в России.

В общенациональном соревновании детских рисунков "Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов" участвовали представители из 74 российских регионов. Соответствующей информацией со СМИ поделились журналисты телеканала "360.ru". На оценку жюри свои работы представили более сотни тысяч ных художников из примерно 8,5 тысяч школ. Мероприятие проводилось в период с 19 мая по 15 декабря текущего года в три этапа. На начальном уровне происходил отбор участников на местном уровне. Затем конкурсантов ждал региональный этап, после чего - федеральный уровень.

Мероприятие проходило в период с 19 мая по 15 декабря 2025 года и включало в себя три этапа: отбор на местном уровне, региональный тур и федеральный финал. Номинанты делились на две категории. Одна включала в себя воспитанников детских садов, а вторая - учеников младших классов. От участников просили нарисовать сказочных персонажей под названием эколята, которые оберегают окружающую среду за счет рационального обращения с мусором. В каждой категории по итогам этапов определялись по три лауреата, которым вручались памятные призы. Наибольшее количество художественных работ поступило из Кемеровской области, Татарстана, Пермского и Приморского краев, а также Дагестана.

Большой блок работы ведут вузы нашего Консорциума. Все это — вклад в чистое будущее России Ирина Тарасова, генеральный директор Российского экологического оператора

В РОЭ объяснили СМИ, что в 2025 году было организовано множество различных акций для подрастающего поколения. Также для педагогов созданы методические материалы. Дополнительно профильное ведомство сотрудничает с профильными олимпиадами страны. Кроме этого несколько добровольческих инициатив, ориентированных на учащихся, были поощрены денежными призами в рамках Зеленой премии.

Напомним, что этот конкурс является частью всероссийских экологических социально-образовательных инициатив "Эколята–Дошколята", "Эколята", "Юные защитники Природы" и общероссийской акции "Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы".

Экологический технопарк в Невинномысске готовится к вводу в эксплуатацию.

