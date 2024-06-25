Экологический технопарк в Невинномысске готовится к вводу в эксплуатацию

Комплекс по переработке отходов завершает этап строительства и вскоре начнёт приём первых резидентов.

Завершение строительства экопромышленного комплекса в Невинномысске Ставропольского края приближается к финальной стадии. Инициатива реализуется в рамках поручения Президента Российской Федерации и направлена на формирование региональной системы переработки отходов в каждом федеральном округе. Эту информацию подтвердили в "Российском экологическом операторе".

Заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев посетил объект с инспекцией и оценил ход строительных работ. Пресс-служба РЭО передаёт его заявление:

Экопромпарки становятся ключевыми элементами инфраструктуры в области управления отходами. Их создание — это значительный шаг в направлении увеличения переработки и снижения захоронения мусора. В Невинномысске уже определены первые предприятия-резиденты, которые будут выпускать продукцию из вторичного сырья, способствуя снижению экологической нагрузки. Мы ожидаем, что объект полностью войдёт в строй в ближайшие месяцы. Заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев

На территории комплекса продолжаются работы по укладке инженерных сетей, строительству внутриплощадочных дорог, монтажу кровель и коммуникаций в здании научно-технического центра. Ведутся также внутренние и наружные отделочные работы. Планируется благоустройство подъездной инфраструктуры. Об этом сообщает РИАМО.

К числу компаний, уже заключивших соглашения о размещении на площадке, относятся:

ООО "Севкаврецикл ТП", которое займётся переработкой до 6 000 тонн пластиковых отходов в год, получая полимерные флексы из ПНД, ПВД и ПЭТ;

ООО "Кавминсервис", планирующее перерабатывать до 75 000 тонн стеклянных отходов ежегодно и выпускать высококачественный стеклобой;

ООО "Эко-Сити Т. П.", специализирующееся на производстве RDF-топлива и технического грунта в объёме до 135 000 тонн в год.

Создаваемый объект станет главным элементом новой экосистемы обращения с отходами на юге страны, повысит уровень утилизации и переработки в Ставропольском крае.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ветеранов засорилась канализационная насосная станция.

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