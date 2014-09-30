В центре обсуждения были современные вызовы устойчивого развития, а также внедрение экологически ориентированных технологий.

В РГУ имени Косыгина прошло заседание Консорциума РЭО по циклической экономике. Об этом сообщил телеканал "360".

На заседании обсуждали экологическую трансформацию модной и текстильной индустрии. В центре обсуждения были современные вызовы устойчивого развития, а также внедрение экологически ориентированных технологий. Сообщается, что Консорциум РЭО обсудил возможные пути экологической нагрузки.

В качестве одного из спикеров дискуссии выступил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев. По его словам, проведение диалога подчеркивает стремление РГУ имени Косыгина выступать открытой площадкой для обсуждения вопросов развития креативных индустрий. Буцаев подчеркнул, что это мероприятие объединяет образование, науку, дизайн и ответственное отношение к окружающей среде.

Фото: pxhere.com