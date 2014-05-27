Ресторатор оценил новый туристический налог в четырех городах России

По словам эксперта, в связи с инфляцией и повышением стоимости услуг количество денег в обороте увеличится.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров оценил новый туристический налог в четырех городах страны. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прошелся по городам, в которых решили ввести туристический налог с 1 января 2026 года. По его словам, Тюмень выглядит деловым и спортивным городом, куда ездят на тренировки большое число команд, а Нижний Новгород и Самара будут интересы людям с точки зрения мест для посещения и культурного досуга.

Также Бухаров заявил, что семьи в случае поездок в эти города будут искать альтернативу размещения в отеле. Он затруднился оценить эффект от введения налогах в этих городах. При этом эксперт заявил, что в связи с инфляцией и повышением стоимости услуг количество денег в обороте увеличится.

Ранее мы сообщали, что в четырех городах России с 1 января введут туристический налог.

Фото: pxhere.com