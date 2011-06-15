В четырех городах России с 1 января введут туристический налог

В четырех городах России с 1 января 2026 года введут туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей местных администраций и дум.

Туристический налог введут в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет этого местные власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, чтобы развивать туристическую инфраструктуру. Так, в Курской области после введения налога городской бюджет получит 13 млн рублей. В администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что размер вводимого налога составит 2%, а городской бюджет будет ежегодно пополняться на 200 млн рублей.

В Самарской области ожидают поступление в бюджет в размере 95 млн рублей за год. Власти Тюмени рассчитывают на показатель 45 млн рублей по итогам 2026-го после введения туристического налога. Отметим, что этот налог вводится регионами по желанию. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.