В Госдуме предложили расширить Пушкинскую карту на сельский туризм

Юлия Оглоблина рассказала о перспективах развития агротуризма в стране.

Действие Пушкинской карты можно распространить на оплату туристических поездок к российским фермерам (агротуризм), Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделилась заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Политик пояснила, что такая инициатива будет направлена федеральному правительству.

Будем просить правительство рассмотреть вопрос о целесообразности разработки дополнительных мер государственной поддержки для детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет по посещению объектов сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в реализации федерального проекта "Развитие сельского туризма", по Пушкинской карте. Юлия Оглоблина, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила, что благодаря такой мере дети, которые постоянно проживают на городской территории, смогут своими глазами увидеть труд аграриев и фермеров. Они узнают, как создаются продукты и увидят красоту родной земли. За последние три года в стране порядка одного миллиона экскурсантов посетили объекты сельского туризма. Сейчас все больше сельскохозяйственных производителей развивает такое направление. По мнению парламентария из нижней палаты, агротуризм имеет все шансы стать заметным трендом в отечественной индустрии отдыха. При этом количество гостей на фермах увеличится до семи миллионов в год.

В Госдуме рассказали, как бороться с антисанитарией в квартирах соседей.

Фото: Piter.tv