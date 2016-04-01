В Госдуме рассказали, как бороться с антисанитарией в квартирах соседей

Владимир Кошелев указал на последовательность действий обращений с жалобами в УК, ТСЖ и Роспотребнадзор.

Жильцы могут быть оштрафованы за антисанитарию своей квартиры в том случае, если соседи пожалуются на них в Роспотребнадзор и приложат к обращению необходимые документы. Соответствующее заявление сделал в комментарии новостному агентству "ТАСС" первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев из фракции ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты указал на обязанность граждан соблюдать в жилом помещении санитарно-эпидемиологические требования. Эти условия четко прописаны в Жилищном кодексе страны. Однако, если жильцы нарушают нормы, то они создают угрозу не только себе, но и всем жильцам многоквартирного дома. Для подтверждения жалобы заявителю потребуется сделать фотографии и видеозаписи, са затем с этими материалами обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Когда соседи игнорируют предписания об уборке, то можно обратиться с жалобой на нарушение санитарно-эпидемиологических требований в Роспотребнадзор. Для специалистов профильного ведомства нужно направить копии акта обследования УК или ТСЖ.

В случае выявления нарушений организация вынесет предписание и даже может привлечь соседей к административной ответственности. За антисанитарию оштрафуют на сумму от 500 до 1 000 рублей. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Антисанитария в квартире создает угрозу распространения инфекционных заболеваний в здании, поэтому для решения проблемы граждане могут позвонить на горячую линию санитарно-эпидемиологической станции. Законодатель заметил, что асоциальный образ жизни жильцов дома и нарушение общественного порядка является еще одним поводом для жалобы на такое соседство. Однако в этом случае заявление следует направлять местному участковому, в полицию.

