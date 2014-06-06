В Госдуме предложили вносить информацию о группе крови в паспорт

Законопроект направлен на предотвращение рисков для здоровья россиян и беспокойства граждан путем внесения необходимых данных в личные документы.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин из фракции "Справедливая Россия - За правду" внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект, которым предлагается вносить информацию о группе крови и резус-факторе в паспорт российского гражданина. Текст соответствующего документа появился в электронной базе законодательного органа страны. В случае одобрения, власти дополнят статью Девять Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" пунктом 5.1. Дополнительно политиком предлагается вносить данную информацию в записи акта о рождении. В случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени, отчестве, группе крови и резус-факторе в запись акта о рождении не вносятся.

В пояснительной записке законодатель указал, что в настоящее время многие граждане обеспокоены объективной невозможностью получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных происшествий из-за того, что сведения об их группе крови и резус-факторе находятся исключительно в медицинских документах. Эти сведения при определенных обстоятельствах могут быть недоступны в требуемые оперативные сроки. Зачастую россияне сами не знают свою группу крови и резус-фактор, а в случае возникновения необходимости экстренного переливания крови этот вопрос может сыграть фатальную роль для жизни человека.

В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора.

Фото: Piter.tv