В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора

Ярослав Нилов призвал обеспечить единство правоприменения законодательства.

Глава профильного комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в нижнюю палату парламента проект, которым предлагается унифицировать практику освобождения от наказания лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Соответствующий документ по СМИ распространила пресс-служба политика. Инициатива устраняет правовую коллизию, существующую в настоящее время в стране. Согласно действующему федеральному закону, установлены только конкретные случаи освобождения от отбывания наказания лица, имеющего тяжелое заболевание.

Проектом федерального закона предусматривается наделение судей правом освобождать от отбывания наказания лицо, имеющие иное тяжкое заболевание (не связанное с психическим расстройством), в момент принятия итогового решения судом первой инстанции. пояснительная записка

В том случае, если тяжелая болезнь пациента связана с психическим расстройством, лишающим лицо возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими, то согласно положениям Уголовного и Уголовно-процессуальному кодексам России, оно освобождается от уголовной ответственности или от наказания в момент принятия итогового решения судом первой инстанции. Однако лица с иными тяжелыми заболеваниями могут пройти процедуру освобождения лишь после вступления приговора в законную силу. Парламентарии предлагают наделить судей правом освобождать человека от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения судом первой инстанции, применяемо ко всем тяжелобольным лицам. В тексте пояснительной записки Ярослав Нилов указал, что такое нововведение позволит властям обеспечить единство правоприменения и установит правила назначения наказания лицу, имеющему тяжелое заболевание.

