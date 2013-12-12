В Госдуме рассказали о новом типе кредитных каникул с октября

Александр Демин сообщил о нововведениях для МСП и самозанятых.

Возможность раз в пять лет оформить кредитные каникулы появится у самозанятых граждан России, а также у малого и среднего бизнеса с начала следующего месяца.Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин из фракции "Новые люди".

С 1 октября субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться этим правом возможно не чаще одного раза в пять лет. Отсрочка может быть предоставлена на срок до шести месяцев, именно в этот период приостанавливается исполнение обязательств по кредиту. Александр Демин, депутат ГД РФ

Пароаментарий из нижней палаты сообщил, что такое право распространяется на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года. Каникулы не ухудшат кредитную историю субъекта, а максимальный размер кредита установит федеральное правительство. До момента установления в законе прописано, что для средних предприятий речь идет об одном миллиарде рублей, для малых - о 400 миллионах рублей, для микро - 60 миллионов рублей, для самозанятых - порядка десяти миллионов рублей. Законодатель уточнил, что получить кредитные каникулы не смогут россияне, которые проходят через процедуру реорганизации или банкротства, а также в случае, если существует решение суда о мировом соглашении по взысканию задолженности, предъявлен исполнительный документ, требование к поручителю, есть взыскание на предмет залога, просрочка по кредиту более 30 дней или предъявлено требование кредитора.

