РЭО: в реестр утилизаторов вошли 115 организаций

В нем числятся экологические службы по всей стране.

В реестр официальных утилизаторов, созданный в 2024-м году, вошли 115 организаций. Об этом со ссылкой на Российского экологического оператора сообщает телеканал "360".

С прошлого года все компании, которые занимаются переработкой отходов по системе расширенной ответственности производителей (РОП), должны быть включены в специальный реестр. Теперь производители и импортеры могут заключать договоры на утилизацию отходов только с теми организациями, которые входят в этот список. Такие договоры подтверждают, что товары или упаковка после использования были переработаны, как того требует закон. Сейчас в этом реестре 115 организаций и предприятий. Это предприятия, занимающиеся вторичной переработкой алюминия, бумажных отходов, пластика, стеклотары, древесины, аккумуляторов, электронных устройств, текстильных материалов, автомобильных покрышек, комбинированной упаковки и продуктов нефтепереработки. Общий объем перерабатываемых ими ресурсов превышает 6 миллионов тонн ежегодно. Мы регулярно принимаем новые заявки – реестр постоянно расширяется. Ирина Тарасова, генеральный директор ППК РЭО

Так, например, в число ведущих предприятий вошли компании, которые специализируются на переработке макулатуры. Среди них, к примеру, "Сухонский картонно-бумажный комбинат" из Вологодской области и "Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова" в Татарстане. В реестре также оказались небольшие предприятия, которые занимаются переработкой стекла.

Добавим также, что законодательство о расширенной ответственности производителей предусматривает поэтапное введение обязательств по переработке всего объема выпускаемой упаковки: 55% — в 2025 году, 75% — в 2026 году, а с 2027 года — 100% всей упаковки.

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Фото: Российский экологический оператор