Скульптуры в ЦПКиО "просыпаются" после зимы

Первым "проснулся" знаменитый мраморный Геракл Фарнезский, расположенный на берегу четвёртого южного пруда.

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени С.М. Кирова на Елагином острове приступил к открытию зимних чехлов, защищавших скульптуры в холодное время года. Первым "проснулся" знаменитый мраморный Геракл Фарнезский, расположенный на берегу четвёртого южного пруда. Следующими раскрылись четыре антикварные вазы первой половины XIX века, установленные на восточной лестнице перед Елагиным дворцом.

История сохранения памятников зимой началась ещё при императрице Анне Иоанновне, когда фигуры накрывались полотнами. Позже, в 1820-е годы, известный русский скульптор Демут-Малиновский предложил применять деревянные защитные футляры, которые используются до сих пор.

Сейчас сотрудники парка активно готовятся к новому туристическому сезону: сушат дорожки, проводят уборку и чистку аллей. До завершения работ временно закрыты велодорожки и пешеходные маршруты по грунтовым зонам.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев пригласили проголосовать за территории для благоустройства своего района.

Видео: ЦПКиО имени Кирова