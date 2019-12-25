Петербуржцев пригласили проголосовать за территории для благоустройства своего района

Проголосовать можно сразу за две территории.

Петербуржцы могут принять участие во всероссийском интернет-голосовании, в рамках которого определят места для предстоящего благоустройства в городе. Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, каждый петербуржец старше 14 лет вправе выразить своё мнение, проголосовав за понравившуюся территорию.

Инициатива входит в список десяти стратегических направлений развития города на ближайшие 5 лет. С 2019 по 2024 год в городе появилось 283 обустроенных публичных пространства. Проголосовать можно сразу за две территории своего района, предварительно отобранные районными властями.

Акция продлится до 12 июня. Помимо официального ресурса, принять участие можно через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе" либо обратившись к волонтёрам, организованным специально для сбора голосов в различных общественных зонах города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ГАТИ выдала ордеры для обеспечения работ на пляжах "Детский", "Дубковский" и "Комаровский". На пляжах заменят уличную мебель, также появятся детские игровые комплексы и качели, пляжное оборудование, спасательные вышки. Кроме того, установят скульптуры нерп.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга