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В Петербурге ГАТИ выдала ордеры для обеспечения работ на пляжах "Детский", "Дубковский" и "Комаровский"
Сегодня, 9:45
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В Петербурге ГАТИ выдала ордеры для обеспечения работ на пляжах "Детский", "Дубковский" и "Комаровский"

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На пляжах заменят уличную мебель, также появятся детские игровые комплексы и качели, пляжное оборудование, спасательные вышки.

В Петербурге выданы ордеры для обеспечения работ по благоустройству на пляжах "Детский", "Дубковский" и "Комаровский". Об этом 18 апреля рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

На пляжах заменят уличную мебель, также появятся детские игровые комплексы и качели, пляжное оборудование, спасательные вышки. Кроме того, установят скульптуры нерп. Согласно проекту, создадут зоны для различных видов отдыха: зоны тихого отдыха и детские игровые зоны.

Работы выполнят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы сообщили о том, что пляжи "Дюны" и "Ласковый" пришли в негодность за зиму. В порче инфраструктуры обвинили вандалов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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