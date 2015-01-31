В Петербурге ГАТИ выдала ордеры для обеспечения работ на пляжах "Детский", "Дубковский" и "Комаровский"

На пляжах заменят уличную мебель, также появятся детские игровые комплексы и качели, пляжное оборудование, спасательные вышки.

В Петербурге выданы ордеры для обеспечения работ по благоустройству на пляжах "Детский", "Дубковский" и "Комаровский". Об этом 18 апреля рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

На пляжах заменят уличную мебель, также появятся детские игровые комплексы и качели, пляжное оборудование, спасательные вышки. Кроме того, установят скульптуры нерп. Согласно проекту, создадут зоны для различных видов отдыха: зоны тихого отдыха и детские игровые зоны.

Работы выполнят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы сообщили о том, что пляжи "Дюны" и "Ласковый" пришли в негодность за зиму. В порче инфраструктуры обвинили вандалов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга