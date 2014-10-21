Пляжи "Дюны" и "Ласковый" пришли в негодность за зиму

Директор ГБУ "Курортный берег" Алексей Фисяк признал наличие проблем и обвинил в порче инфраструктуры вандалов.

Пляжи "Дюны" и "Ласковый", отремонтированные осенью за государственные средства, быстро пришли в упадок, заметили жители Курортного района. Как пишет spb.aif.ru, недавно обустроенные пляжи оказались неподготовленными к зимним условиям.

Раздевалки высотой в два метра разрушились под воздействием ветра и влаги, некоторые стены отсутствуют, а крепления вырваны из пазов. Каждая кабина для переодевания в "Дюнах" обошлась казне в 950 тысяч рублей и должна была выдерживать штормы. Весь проект в "Ласковом" стоил 166 миллионов рублей. На Северном пляже также выявлены дефекты: лежаки разваливаются, швы ржавеют. Ранее горожане критиковали зонтики стоимостью 600 тысяч рублей, предназначенные для защиты от солнца.

Директор ГБУ "Курортный берег" Алексей Фисяк признал наличие проблем и обвинил в порче инфраструктуры вандалов. Ремонт конструкций будет осуществляться за счет подрядчика, а также планируется разработка мер по защите от вандализма. Подготовка к летнему сезону начнется по плану, а открытие пляжей запланировано на 25 мая.

Фото: администрация Курортного района