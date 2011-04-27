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На проспекте Ветеранов засорилась канализационная насосная станция
Сегодня, 13:10
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На проспекте Ветеранов засорилась канализационная насосная станция

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Работу насоса заблокировал комок ткани, его размер был "с овчарку".

На проспекте Ветеранов в Петербурге произошел засор на канализационной насосной станции. Очистку проводили специалисты "Водоканала". 

Работу насоса заблокировал комок ткани, его размер был "с овчарку". Для устранения проблемы приходилось приостанавливать подачу холодной и горячей воды в 171 дом. 

Категорически нельзя смывать в унитаз тряпки и влажные салфетки, гигиенические средства, остатки еды и жир, строительный мусор и многое другое. Подобные засоры в первую очередь создают проблемы самим жителям. Убедительно просим соблюдать правила пользования канализацией! 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте обновили систему водоотведения для 200 зданий. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: засор, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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