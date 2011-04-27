На проспекте Ветеранов засорилась канализационная насосная станция

Работу насоса заблокировал комок ткани, его размер был "с овчарку".

На проспекте Ветеранов в Петербурге произошел засор на канализационной насосной станции. Очистку проводили специалисты "Водоканала".

Работу насоса заблокировал комок ткани, его размер был "с овчарку". Для устранения проблемы приходилось приостанавливать подачу холодной и горячей воды в 171 дом.

Категорически нельзя смывать в унитаз тряпки и влажные салфетки, гигиенические средства, остатки еды и жир, строительный мусор и многое другое. Подобные засоры в первую очередь создают проблемы самим жителям. Убедительно просим соблюдать правила пользования канализацией! Пресс-служба "Водоканала"

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте обновили систему водоотведения для 200 зданий.

Фото: пресс-служба "Водоканала"