В Кронштадте обновили систему водоотведения для 200 зданий

Всего реконструировали свыше 3 километров сетей диаметром 630 миллиметров.

В Кронштадте "Водоканал" завершил реконструкцию канализационных сетей. Все работы выполнялись в два этапа. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

От пересечения Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой до улицы Адмирала Грейга обновили 1,5 километра сетей, еще 1,6 километра сделали на участке от улицы Литке до улицы Гидростроителей. Всего реконструировали свыше 3 километров сетей диаметром 630 миллиметров. Были использованы трубы из полиэтилена низкого давления, устойчивые к воздействию большинства химических веществ и обладающие достаточной гибкостью, чтобы использовать их в системах с изгибами и поворотами без потери герметичности.

Реконструкция обеспечит надежность системы водоотведения для 20 тыс. жителей города.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти с 16 по 20 июня проведут 24 гидравлических испытания.

Фото: пресс-служба "Водоканала"