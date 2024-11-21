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В Кронштадте обновили систему водоотведения для 200 зданий
Сегодня, 16:59
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В Кронштадте обновили систему водоотведения для 200 зданий

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Всего реконструировали свыше 3 километров сетей диаметром 630 миллиметров.

В Кронштадте "Водоканал" завершил реконструкцию канализационных сетей. Все работы выполнялись в два этапа. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

От пересечения Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой до улицы Адмирала Грейга обновили 1,5 километра сетей, еще 1,6 километра сделали на участке от улицы Литке до улицы Гидростроителей. Всего реконструировали свыше 3 километров сетей диаметром 630 миллиметров. Были использованы трубы из полиэтилена низкого давления, устойчивые к воздействию большинства химических веществ и обладающие достаточной гибкостью, чтобы использовать их в системах с изгибами и поворотами без потери герметичности.

Реконструкция обеспечит надежность системы водоотведения для 20 тыс. жителей города. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти с 16 по 20 июня проведут 24 гидравлических испытания. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: кронштадт, система водоотведения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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