В Петербурге и Ленобласти с 16 по 20 июня проведут 24 гидравлических испытания

Испытания помогают обнаружить ненадежные участки теплосетей.

В 11 районах Петербурга и Ленобласти с 16 по 20 июня проведут 24 гидравлических испытания. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Такие испытания – это обязательные регламентные мероприятия, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Они помогают обнаружить ненадежные участки теплосетей и предупредить технологические нарушения с отключениями горячей воды и тепла в холода.

Специалисты АО "ТЭК СПб" проведут девять испытаний в Приморском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Невском и Выборгском районах Северной столицы и во Всеволожском районе области. В ООО "Петербургтеплоэнерго" запланировали 13 испытаний в Пушкинском, Красносельском, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах, в ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – два испытания в Пушкинском районе.

Узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний, получится в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона" на сайте ведомства. О любых признаках повреждения сообщайте по телефонам: 112 или 004.

Ранее на Piter.TV: в 13 районах Петербурга с 9 по 11 июня прошли 59 гидравлических испытаний.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга