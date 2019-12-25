В 13 районах Петербурга с 9 по 11 июня пройдут 59 гидравлических испытаний

Сети проверят на плотность и прочность перед длительными выходными.

В Петербурге с 9 по 11 июня состоятся 59 гидравлических испытаний. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Сети проверят на плотность и прочность перед длительными выходными. Это поможет обнаружить ненадежные участки трубопроводов и предупредить технологические нарушения. Сотрудники АО "ТЭК СПб" проведут 30 испытаний сетей в Приморском, Пушкинском, Курортном, Выборгском, во Фрунзенском, в Невском, Московском, Петроградском, Красногвардейском, Колпинском и Центральном районах, а ООО "Петербургтеплоэнерго" – 27 испытаний в Пушкинском, Центральном, Петродворцовом, Петроградском, Курортном и Приморском районах. Специалисты ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" организуют два испытания в Петроградском и Калининском районах.

Проверить, попадает ли ваш дом в зону испытаний, получится на сайте ведомства в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона". О признаках повреждения коммуникаций сообщайте по телефонам: 112 или 004.

Ранее на Piter.TV: прорыв трубы произошел на улице Черкасова.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга