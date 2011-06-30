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Прорыв трубы произошел на улице Черкасова
Сегодня, 19:35
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Прорыв трубы произошел на улице Черкасова

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Как отметили горожане, повредились припаркованные автомобили.

Во время гидравлических испытаний теплосетей в Калининском районе Петербурга 4 июня произошел прорыв трубы. Фонтан с девятиэтажный дом забил на улице Черкасова, пишет "Фонтанка". 

Как отметили горожане, повредились припаркованные автомобили. У одной из машин выбиты стекла, на крыше оказались камни. К месту выехали бригады АО "ТЭК СПб", аварию локализовали спустя час. 

Изношенный участок включат в план ремонта после завершения испытаний. 

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе и Кудрово сегодня и завтра пройдут испытания теплосетей. Температура воды не превысит 40 градусов. Испытания необходимы при подготовке сетей к новому отопительному сезону. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: прорыв трубы, улица черкасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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