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В Невском районе и Кудрово 4 и 5 июня пройдут испытания теплосетей
Сегодня, 8:58
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В Невском районе и Кудрово 4 и 5 июня пройдут испытания теплосетей

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Температура воды не превысит 40 градусов.

Специалисты "Теплосети" 4 и 5 июня испытают тепловые сети на плотность и прочность в Невском районе Петербурга и в Кудрово в Ленобласти. Температура воды не превысит 40 градусов, сообщили в компании. 

В зону испытаний сегодня войдут тепловые сети, проходящие по улицам Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановской, проспектам Большевиков, Дальневосточному, Искровскому, переулку Челиева, Октябрьской набережной. А завтра проверят сети на улицах Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, проспектах Большевиков, Российском, Товарищеском. 

В тот же день в зону испытаний города Кудрово Всеволожского района Ленобласти входят тепловые сети, проходящие по улицам Центральной, Альпийской, Венской, Английской, Австрийской, Столичной, Пражской, проспектам Европейскому и Строителей, Итальянскому переулку. 

Пресс-служба "Теплосети" 

Испытания необходимы при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону. При обнаружении признаков повреждения коммуникаций сообщите об этом по телефону: 004 (с мобильного – 112). 

Ранее мы рассказывали о том, что всего проведут свыше 120 испытаний. 

Фото: пресс-служба "Теплосети" 

Теги: кудрово, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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