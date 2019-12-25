Более 120 гидравлических испытаний теплосетей пройдет в Петербурге и Ленобласти со 2 по 6 июня

Общая протяженность подлежащих проверке тепловых сетей составит почти 10 тысяч км, а программа профилактических работ охватывает более 1000 объектов системы теплоснабжения.

Со 2 по 6 июня на территории Петербурга и Ленинградской области стартуют масштабные гидравлические испытания тепловых коммуникаций, направленные на подготовку инфраструктуры к грядущему осенне-зимнему сезону отопления 2025/2026 гг. Специалисты предприятий намерены провести серию проверок, включающую 126 тестов на надежность магистральных участков теплоцентралей, чтобы своевременно обнаружить уязвимые зоны и устранить потенциальные риски аварий в зимний период.

Общая протяженность подлежащих проверке тепловых сетей составит почти 10 тысяч км, а программа профилактических работ охватывает более 1000 объектов системы теплоснабжения.

Проведение испытаний организовано следующим образом:

АО "ТЭК СПб" выполнит проверку на 51 участке, расположенных в Выборгском, Петроградском, Кировском, Пушкинском, Московском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском и Невском районах города.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обследует пять крупнейших тепловых трасс в Невском и Центральном районах, а также город Кудрово Ленинградской области.

ООО "Петербургтеплоэнерго" планирует испытать коммуникации на 63 участках в Адмиралтейском, Петроградском, Петродворцовом, Курортном, Центральном и Пушкинском районах.

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" проведёт семь испытаний в Петроградском, Московском, Красносельском и Приморском районах.

Испытания проводятся путём кратковременного повышения давления в сетях примерно на 25% выше обычного уровня эксплуатации, при этом вода специально охлаждается до температуры +40°C для предотвращения опасности при проведении тестирования.

Информация о зонах проведения испытаний доступна на официальном сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга в разделе "Отопительный сезон", а также на официальных страницах поставщиков тепловой энергии.

Ранее мы сообщили о том, что на 6-7 линии Васильевского острова обновляют изношенные теплосети.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга