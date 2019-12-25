На 6-7 линии Васильевского острова обновляют изношенные теплосети

Первым этапом программы станет строительство временного теплового контура вдоль Андреевского бульвара, предназначенного для бесперебойного снабжения теплом и горячей водой жителей близлежащих домов, расположенных между Большим и Средним проспектами.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" реализует масштабный проект обновления инженерных коммуникаций протяженностью более 4200 метров, охватывающий участок от Большого проспекта Васильевского острова до набережных реки Смоленка по 6-ой и 7-ой линиям. Данный район характеризуется высоким уровнем износа тепловых сетей, накопившим за последние десять лет более 500 повреждений.

С момента перехода контрольного пакета акций "Теплосети" городу появилась возможность существенно расширить масштабы замены изношенных участков теплотрасс. Старые коммуникации будут демонтированы и заменены современными трубопроводами из высокопрочной стали с качественной изоляцией из пенополиуретана. Дополнительно система оснащается датчиками дистанционного мониторинга, позволяющими круглосуточно отслеживать состояние изоляции.

Первым этапом программы станет строительство временного теплового контура вдоль Андреевского бульвара, предназначенного для бесперебойного снабжения теплом и горячей водой жителей близлежащих домов, расположенных между Большим и Средним проспектами. Чтобы минимизировать ущерб зеленым зонам, строители установили специальные деревянные ограждения вокруг деревьев.

Чтобы облегчить жизнь местных жителей, организована дополнительная пешая тропинка рядом с домом номер 44 по 6-7 линии, которую откроют после завершения дневных работ. Помимо этого, увеличена ширина тротуара по четной стороне улицы, предусмотрены условия проезда спецавтотранспорта и удобный доступ для вывоза отходов.

Комплекс мероприятий направлен на повышение надежности теплоснабжения жилых кварталов и социальных объектов, включая 121 многоквартирный дом, восемь медицинских учреждений и пять образовательных заведений.

Окончание работ запланировано на конец 2026 года. До конца пятилетнего срока на территории Васильевского острова реконструируют около 75 километров магистральных тепловых трасс.

Ранее мы сообщили о том, что испытания теплосетей пройдут в Кировском и Красносельском районах 28 и 29 мая.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга