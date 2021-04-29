Испытания теплосетей пройдут в Кировском и Красносельском районах 28 и 29 мая

Как подчеркнули в пресс-релизе предприятия, температура теплоносителя в трубах во время тестирования не поднимется выше отметки +40 градусов Цельсия.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" объявило о проведении испытаний тепловой инфраструктуры на предмет прочности и герметичности в период с 28 по 29 мая текущего года. Работы затронут Кировский и Красносельский районы.

Как подчеркнули в пресс-релизе предприятия, температура теплоносителя в трубах во время тестирования не поднимется выше отметки +40 градусов Цельсия.

Так, в понедельник, 28 мая, специалистами будут проверены участки теплосетей вдоль улиц: Автомагистральной, Стойкости, имени генерала Симоняка, солдата Корзуна, Ленина Голикова, танкиста Хрустицкого, Козлова, а также вдоль проспектов: Стачек, маршала Жукова, ветеранов войны, Народного Ополчения.

Во вторник, 29 мая, проверки продолжатся на участках теплотрасс, пролегающих по следующим адресам: улицы Червонного Казачества, Примакова, морской пехоты, маршалов Казакова и Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести, плюс снова участок проспекта маршала Жукова.

Жителям и организациям районов настоятельно рекомендуется оперативно информировать городские службы мониторинга о любой выявленной неисправности или аварийной ситуации на вышеуказанных территориях, позвонив по номеру телефона горячей линии 004 либо набрав номер экстренных служб — 112 с мобильных устройств связи.

Ранее мы сообщили о том, что более 310 км теплосетей испытают в Московском районе.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга