Более 310 км теплосетей испытают в Московском районе

Жителей призвали немедленно информировать службу мониторинга по телефону 004 (либо экстренную связь 112 с мобильных устройств) обо всех замеченных неисправностях инженерных сооружений в обозначенной зоне испытаний.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 23 мая проведет проверку плотности и прочности теплосетей общей протяженностью свыше 310 километров в Московском районе города.

Максимальная температура теплоносителя составит 40 градусов Цельсия. Испытания охватят участки теплотрасс, расположенных вдоль улиц Благодатной, Варшавской, Кузнецкой, Бассейной, Фрунзе, Авиационной, Алтайской, Краснопутиловской, Решетникова, Сызранской, Ленсовета, Костюшко, Пулковской, Звёздной, Кубинской, Галстяна, проспектов Московского, Ленинского, Ю. Гагарина, Космонавтов, Новоизмайловского (включая территорию студгородка) и Московского шоссе от просп. Ю. Гагарина до пл. Победы.

Жителей призвали немедленно информировать службу мониторинга по телефону 004 (либо экстренную связь 112 с мобильных устройств) обо всех замеченных неисправностях инженерных сооружений в обозначенной зоне испытаний. Для обеспечения личной безопасности рекомендуется придерживаться простых правил поведения:

— Избегайте подходов к зонам подтоплений, водосбросов и размыва грунта.

— Строго соблюдайте ограничения и не нарушайте границы установленных ограждений и сигнализаций.

— Ни в коем случае не оставляйте транспортные средства в зонах затопления и не предпринимайте попыток самостоятельного устранения повреждений.

— Точно выполняйте рекомендации персонала АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по определению оптимальных маршрутов объезда опасных участков.

Ранее мы сообщили о том, что обновление теплосетей в Кировском районе Петербурга вышло на завершающий этап.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"