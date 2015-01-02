Обновление теплосетей в Кировском районе Петербурга вышло на завершающий этап

Энергетиками заменены 497 метров тепловой сети на Кронштадтской улице.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", применяя успешный опыт АО "ТЭК СПб", приступила к масштабному обновлению тепловых коммуникаций в Кировском районе Санкт-Петербурга. Завершив модернизацию значительной части тепломагистрали "Дачная", специалисты перешли к заключительному этапу реконструкции пересекающей её магистрали "Автовская".

Энергетиками заменены 497 метров тепловой сети на Кронштадтской улице. Новыми стали стальные трубы с изоляцией из пенополиуретана, оснащённые современной системой оперативного дистанционного контроля уровня влажности. Данная система обеспечивает непрерывный мониторинг состояния теплопровода и предотвращает появление повреждений.

Учитывая высокую социальную значимость объекта, реконструкция осуществлялась без ограничений движения трамваев по улице Кронштадтской, играющей ключевую роль в транспортной связи метро и густонаселённых кварталов Юго-Западного района. Координация с администрацией города обеспечила совмещение замены трубопроводов с ремонтом трамвайных путей на данном участке, предусматривающим установку защитных футляров для труб под железнодорожным полотном. Это дало возможность продолжать работу по замене труб после завершения обновления пути.

Сейчас завершён демонтаж временной теплотрассы на улице Кронштадтской. Дальнейшие мероприятия включают восстановление благоустройства территории. Полностью проект планируют завершить в четвёртом квартале 2025 года.

Модернизация повысит надёжность теплоснабжения 246 тыс. жителей Кировского района. К новой сети подключатся 633 здания, включая 493 многоквартирных жилого фонда, 46 образовательных организаций и девять медицинских учреждений.

Заключительным аккордом проекта станет замена участка тепломагистрали "Автовская" длиной 490 метров, расположенного вдоль дороги на Турухтанные острова, от места пересечения с магистралью "Дачная".

Ранее мы сообщили о том, что детский сад на Синопской набережной подключают к системам теплоснабжения.

Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"