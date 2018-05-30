Детский сад на Синопской набережной подключают к системам теплоснабжения

Одновременно осуществляется реконструкция тепломагистрали протяженностью 900 метров вдоль Синопской набережной, находящейся между проспектом Бакунина и улицей Моисеенко.

Продолжая реализацию задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", предприятие "Теплосеть Санкт-Петербурга" осуществляет масштабную программу модернизации тепловых коммуникаций Центрального района города.

В частности, в ходе обновительных работ на Синопской набережной производится подключение реконструируемых объектов к сетям теплоснабжения. Одним из таких объектов стал новый 10-этажный апартамент-отель, расположенный по адресу Херсонский проезд, дом 6. Его подключение обеспечено благодаря прокладке 60 метров новейших инженерных сетей, смонтированных в специальных железобетонных каналах. Дополнительно проведен подвод тепла и горячего водоснабжения на участок длиной 22 метра к детскому саду на 60 мест, расположенному по адресу Синопская набережная, дом 30.

Одновременно осуществляется реконструкция тепломагистрали протяженностью 900 метров вдоль Синопской набережной, находящейся между проспектом Бакунина и улицей Моисеенко. В рамках мероприятия уложены дополнительно 104 метра новых участков тепломагистрали "1-я Синопская" и распределительной сети "Синопская перемычка", а также оборудована новая тепловая камера. Данный проект предусматривает перенос линий теплотрасс за границы ТЭЦ с дальнейшим объединением в специально сооруженной тепловой камере, где будет организован мониторинг подачи тепла конечным потребителям.

Ранее мы сообщили о том, что графики отключения горячей воды утвердили в Петербурге.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"