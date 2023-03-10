Графики отключения горячей воды утвердили в Петербурге

Сразу после завершения отопительного периода 2024-2025 гг., энергетики приступят к проведению ремонтных работ и технических испытаний, необходимых для поддержания работоспособности теплотрасс и инженерных коммуникаций.

Комитет по энергетике Петербурга и Группа компаний ТЭК утвердили график отключений горячей воды на летний период межотопительного сезона, сообщает пресс-релиз ведомства от 24 апреля.

Сразу после завершения отопительного периода 2024-2025 гг., энергетики приступят к проведению ремонтных работ и технических испытаний, необходимых для поддержания работоспособности теплотрасс и инженерных коммуникаций. Завершение отопления произойдёт после стабилизации суточной температуры воздуха выше +8°C в течение пяти суток подряд и утверждения решения специальным постановлением комитета.

Все утвержденные графики размещены на официальных страницах профильных учреждений и коммунальных предприятий, обеспечивающих подачу тепла населению:

— АО "ТЭК СПб";

— АО "Теплосеть Санкт-Петербурга";

— ООО "Петербургтеплоэнерго";

— ООО "Теплоэнерго".

Так, компания "ТЭК СПб" начнёт проверку состояния теплоцентров с 13 мая. Работы продлятся вплоть до конца лета, охватывая более 4,7 тыс. км трубопроводных магистралей и затрагивая свыше 7 тыс. жилых домов в 17 городских районах Санкт-Петербурга и четырёх районах Ленобласти. Цель проверок — выявление изношенных участков и своевременная замена устаревших элементов инфраструктуры до старта нового отопительного сезона.

Помимо профилактических ремонтов сетевых сооружений, запланировано обновление всех 256 действующих котельных и 233 центральных тепловых пунктов, модернизация оборудования и автоматизированных систем безопасности.

Для сокращения длительности отключения горячего водоснабжения "ТЭК СПб" внедрила дополнительные меры оптимизации: графика ремонтных работ по кварталам и районам согласованы таким образом, чтобы большинство потребителей испытывали неудобства не дольше 1-4 дней.

Со своей стороны, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведут диагностику протяженностью 2839 км теплотрасс в 11 районах города и во Всеволожском районе Ленобласти с 22 мая по конец июля.

Ранее мы сообщили о том, что в период с 21 по 24 апреля в Петербурге пройдут 12 температурных испытаний.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга