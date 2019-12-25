В период с 21 по 24 апреля в Петербурге пройдут 12 температурных испытаний

Также на протяжении предстоящей недели предприятие "ТЕПЛОЭНЕРГО" планирует организовать шесть испытаний теплотрасс в различных частях города, включая Курортный, Невский, Колпинский, Фрунзенский, Красногвардейский и Выборгский районы.

Петербург активно готовится к началу нового отопительного сезона 2025–2026 годов. Для предотвращения возможных аварий и своевременного выявления проблемных участков трубопроводной системы проводятся температурные испытания, сообщил Комитет по энергетике.

Так, АО "ТЭК СПб" завершит серию тестов 22 апреля, проведя финальные проверки на территории Петроградского и Калининского районов Северной столицы. Ранее, начиная с 21 апреля, компания "Петербургтеплоэнерго" начнет проведение четырех аналогичных мероприятий в Центральном, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Также на протяжении предстоящей недели предприятие "ТЕПЛОЭНЕРГО" планирует организовать шесть испытаний теплотрасс в различных частях города, включая Курортный, Невский, Колпинский, Фрунзенский, Красногвардейский и Выборгский районы. Эти тесты позволят определить надежность существующих коммуникаций и подготовить систему отопления к зимнему периоду.

Во время тестирования максимальная температура воды в сетях достигнет отметки +130 градусов Цельсия, что приведет к временному прекращению подачи горячей воды населению указанных районов. Подобные профилактические мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения жителей Петербурга.

Ранее петербуржцам рассказали, когда ждать окончания отопительного сезона.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга