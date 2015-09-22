Петербуржцам рассказали, когда ждать окончания отопительного сезона

По данным ведомства, совместно с Гидрометцентром ведется непрерывный контроль метеорологических условий.

В Петербург пришла теплая погода. Специалисты Комитета по энергетике и инженерному обеспечению сообщили, что официальное завершение отопительного сезона возможно сразу после пяти суток подряд, когда средняя дневная температура стабильно превышает отметку в плюс восемь градусов.

По данным ведомства, совместно с Гидрометцентром ведется непрерывный контроль метеорологических условий. Если погодные прогнозы подтвердятся благоприятностью, Комитет примет решение перейти на режим эпизодического отопления зданий.

Также в комитете напомнили, что за последние 46 лет полный отказ от отопления в апреле происходил лишь дважды — в 2002-м (27 апреля) и 2008-м (30 апреля) годах. Обычно же конец отопительного сезона наступает позже, в мае. Так, прошлый год тоже отличился теплой весной в конце апреля, но начало мая вновь ознаменовалось внезапным холодом.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе реконструируют более 9 тыс. метров теплосетей.

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