В Московском районе реконструируют более 9 тыс. метров теплосетей

Всего обновление затронет инфраструктуру 367 зданий, среди которых 267 многоквартирных домов, 34 детских образовательных учреждения и семь медицинских учреждений.

В Петербурге начались подготовительные работы по комплексной модернизации свыше 9000 метров теплотрасс в Московском районе, об этом проинформировала пресс-служба предприятия "ТЭК СПб".

Сейчас специалисты проводят изыскания и разрабатывают проекты для шести участков тепловой инфраструктуры. Важнейшим объектом станет модернизация системы отопления и горячего водоснабжения квартала № 8-11-12, обслуживающего 101 дом, расположенный вдоль улиц Бассейной, Варшавской, проспекта Новоизмайловского и Ленинского проспекта. Здесь планируется заменить порядка 5142 метров старых трубопроводов.

Еще одним крупным проектом станет ремонт около 3,3 км теплотрассы на проспекте Космонавтов, между улицами Типанова и Орджоникидзе. Этот участок обеспечит надежное отопление двух больших жилых массивов.

Дополнительно предусмотрено обновление ещё двух участков распределительных сетей "Орджоникидзе". Протяженность нового трубопроводного оборудования составит 834 метра. Благодаря этому нововведению существенно улучшатся условия подачи тепла в жилые дома, перинатальный центр на Пулковской улице, поликлинику, детский сад и школы.

Итогом реализации всех указанных работ станет повышение надежности теплоснабжения для населения, превышающего численность в 105 тысяч человек. Всего обновление затронет инфраструктуру 367 зданий, среди которых 267 многоквартирных домов, 34 детских образовательных учреждения и семь медицинских учреждений. Основная фаза строительных работ намечена на 2026 год.

Рост объемов ремонтных работ стал возможен благодаря решению мэра Петербурга Александра Беглова о покупке контрольного пакета акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", обеспечившего город 75-процентную долю собственности на тепловое хозяйство. Теперь компания приступила к масштабному ремонту более 140 км городских теплотрасс, используя опыт успешного внедрения технологий, накопленный АО "ТЭК СПб".

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 температурных испытаний проведут в Петербурге с 14 по 18 апреля.

Фото: АО "ТЭК СПб"