Приморца задержали за передачу Украине данных о ТЭК

Мужчина рассказал, как стал помогать ГУР Украины.

Россиянина из Приморского края задержали за сбор и передачу сведений об объектах теплоэнергоинфраструктуры. Мужчина действовал в интересах украинских спецслужб. Соответствующими сведениями через социальные сети поделились представители пресс-службы регионального управления антитеррористической комиссии. Известно, что речь идет о местном жителе 2008 год рождения, который находился в городе Спасск-Дальний. В настоящее время подозреваемый обвиняется в государственной измене (по статье 275 УК РФ). Силовики установили, что фигурант расследования через мессенджер Telegram установил и поддерживал контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) от Министерства по обороне Украины.

По заданию куратора на возмездной основе осуществлял сбор и передачу сведений об объектах инфраструктуры топливно-энергетического комплекса на территории Приморского края. сообщение от УФСБ РФ по Приморью

Напомним, что максимальное наказание по вышеназванной статье составляет пожизненное лишение свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге задержан мужчина, который обеспечивал трафик для криминальных колл‑центров.

Фото и видео: УФСБ России, Telegram / Антитеррор Приморья