В Петербурге задержан мужчина, который обеспечивал трафик для криминальных колл‑центров

Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим по стране, составил свыше 53 млн рублей.

Полицейские Петербурга совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность соучастника аферистов, которые специализировались на хищении средств у граждан, используя IT-технологии.

В квартире на улице Жуковского правоохранители задержали 36-летнего уроженца Закавказья. Предварительно, под кураторством зарубежных вербовщиков мужчина развернул подпольный узел связи, где функционировали GSM-шлюзы, обеспечивавшие бесперебойный трафик для криминальных колл-центров. Все оборудование было спрятано в выдвижных ящиках кровати. В неделю злоумышленник зарабатывал около 40 тыс. рублей.

В ходе обыска изъяли два терминала пропуска трафика на 32 слота каждый, роутер, маршрутизатор, ноутбук, три телефона, беспроводную камеру видеонаблюдения и банковскую карту. В день преступники совершали до 10 тыс. звонков.

На территории города и еще 13 регионов возбуждено не менее 40 уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 53 млн рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга закрыла технический центр мошенников.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти