Во Всеволожске мужчина получил 7 лет за убийство знакомой

От ранения женщина скончалась на месте.

Во Всеволожске поставили точку в резонансном уголовном деле. Местного жителя признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Государственное обвинение поддержала Всеволожская городская прокуратура.

По данным пресс‑службы прокуратуры Ленинградской области, роковые события произошли 22 ноября 2022 года. В тот день мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой. В разгар конфликта обвиняемый нанес женщине удар ножом в грудь. Рана оказалась смертельной и потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В суде доводы прокуратуры сочли убедительными. Мужчине назначили наказание — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу сестры погибшей с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV