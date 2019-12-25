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Во Всеволожске мужчина получил 7 лет за убийство знакомой
Сегодня, 17:53
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Во Всеволожске мужчина получил 7 лет за убийство знакомой

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От ранения женщина скончалась на месте.

Во Всеволожске поставили точку в резонансном уголовном деле. Местного жителя признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Государственное обвинение поддержала Всеволожская городская прокуратура.

По данным пресс‑службы прокуратуры Ленинградской области, роковые события произошли  22 ноября 2022 года. В тот день мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой. В разгар конфликта обвиняемый нанес женщине удар ножом в грудь. Рана оказалась смертельной и потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В суде доводы прокуратуры сочли убедительными. Мужчине назначили наказание — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу сестры погибшей с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что подростка арестовали за покушение на убийство матери в Пушкине.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, преступления, убийства ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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