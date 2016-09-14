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В понедельник в Петербурге проведут два гидравлических испытания
17 августа, 9:17
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В понедельник в Петербурге проведут два гидравлических испытания

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Тепловые сети проверят в Колпинском и Пушкинском районах.

В Петербурге 17 августа специалисты проведут два гидравлических испытания, сообщили в АО "ТЭК СПб". 

В Колпинском районе проверят на прочность тепловые сети на территории, ограниченной Железнодорожной и Центральной улицами, Петрозаводским шоссе, Плановой улицей, улицами Третьей Пятилетки и Комсомола. В Пушкинском районе испытают сети на Садовой улице, в Краснофлотском переулке и на 2-й Краснофлотской улице. 

Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть"

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице сократили сроки летних отключений горячей воды. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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