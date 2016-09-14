В понедельник в Петербурге проведут два гидравлических испытания

Тепловые сети проверят в Колпинском и Пушкинском районах.

В Петербурге 17 августа специалисты проведут два гидравлических испытания, сообщили в АО "ТЭК СПб".

В Колпинском районе проверят на прочность тепловые сети на территории, ограниченной Железнодорожной и Центральной улицами, Петрозаводским шоссе, Плановой улицей, улицами Третьей Пятилетки и Комсомола. В Пушкинском районе испытают сети на Садовой улице, в Краснофлотском переулке и на 2-й Краснофлотской улице.

Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть".

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице сократили сроки летних отключений горячей воды.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга