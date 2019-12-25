В Ленобласти утвердили льготную ставку на подключение к электросетям для социально незащищенных граждан

Льготный тариф распространяется на малоимущие и многодетные семьи, определенные категории инвалидов, ветеранов боевых действий, а также лиц, пострадавших от радиационного воздействия.

В 2026 году отдельные категории жителей Ленинградской области смогут подключить свои объекты к электрическим сетям по сниженному тарифу. Как сообщили в региональном комитете по ТЭК 11 сентября, ставка составляет 1 304,42 рубля с НДС за один киловатт присоединяемой мощности при объеме до 15 кВт включительно.

Льготный тариф распространяется на малоимущие и многодетные семьи, определенные категории инвалидов, ветеранов боевых действий, а также лиц, пострадавших от радиационного воздействия.

Для применения сниженной ставки необходимо соблюдение технических условий: подключение объекта должно осуществляться по третьей категории надежности, а расстояние до объектов электросетевого хозяйства не должно превышать установленных нормативов.

Сетевая организация производит расчет итоговой стоимости двумя способами – по стандартизированным ставкам и по льготной ставке. К оплате потребителю предъявляется меньшая из полученных сумм.

Ранее мы сообщили о том, что Кингисеппский район Ленобласти масштабно переводят на сетевое топливо.

Фото: Pxhere; Комитет по ТЭК Ленинградской области