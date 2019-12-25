Кингисеппский район Ленобласти масштабно переводят на сетевое топливо

Реализация этого этапа позволит обеспечить сетевым газом 28 населенных пунктов района.

В Кингисеппском районе Ленинградской области продолжается реализация мероприятий Региональной программы газификации на 2024–2033 годы. Как сообщили сегодня в пресс-службе областного комитета по ТЭК, план работ предусматривает строительство девяти объектов общей протяженностью 68,9 километра.

Реализация этого этапа позволит обеспечить сетевым газом 28 населенных пунктов района. Особое внимание уделяется переводу жилого фонда с сжиженного газа на природный. В частности, в поселке Усть-Луга запланирована работа по 20 многоквартирным домам со сроком завершения в 2027 году.

Согласно актуальным данным комитета, в планы-графики включены 43 населенных пункта и 10 садоводств. Газопроводы уже подведены до границ 1424 участков, а природный газ пущен в 1076 домовладений.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть подвела газ к 254 домам за прошлую неделю.

Фото: Пресс-служба Комитета по ТЭК Ленинградской области