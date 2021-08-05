Ленобласть подвела газ к 254 домам за неделю

Работы по созданию газовой инфраструктуры ведутся без отставания от графика, обеспечивая комфортные условия для жителей частного сектора.

Программа догазификации продолжает активно реализовываться на территории 47-го региона. По данным регионального Комитета по ТЭК, только за последнюю неделю "голубое топливо" пришло еще в 254 частных домовладения.

По состоянию на среду, 2 сентября, было заключено 61 412 договоров на догазификацию. Работы до границ участков выполнены по 52 813 договорам; Газовое оборудование непосредственно подключено в домах по 43 041 договору.

Жители Ленинградской области могут подать заявку на бесплатное подведение газа одним из удобных способов: через официальный сайт, в клиентских офисах газораспределительной организации, на портале Единого оператора газификации и в любом многофункциональном центре (МФЦ).

Работы по созданию газовой инфраструктуры ведутся без отставания от графика, обеспечивая комфортные условия для жителей частного сектора Ленинградской области. Напомним, что социальная программа позволяет бесплатно довести трубу до границы земельного участка при соблюдении установленных условий.

Ранее мы сообщили о том, что волонтеры из 11 регионов очистили пляж на реке Луге от мусора.

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