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В Калининском районе заменили более километра теплосетей
Сегодня, 11:45
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В Калининском районе заменили более километра теплосетей

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Особое внимание уделили сохранению высаженных деревьев.

В Калининском районе Петербурга завершили реконструкцию более километра тепловых сетей. Речь идет о квартале на участке от Пискаревского проспекта до Меншиковского проспекта, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Вместо трубопроводов конца прошлого века специалисты проложили современные стальные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции. Особое внимание уделили сохранению высаженных деревьев. Результат работ – значительное повышение надежности теплосетей в зоне, где расположены жилые дома, школа художественной гимнастики и детский сад. 

В настоящее время в Калининском районе модернизируют сети на 15 адресах общей протяженностью свыше 26 километров. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге модернизируют распределительную теплосеть на Белградской улице. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: калининский район, теплосети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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