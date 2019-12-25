В Калининском районе заменили более километра теплосетей

Особое внимание уделили сохранению высаженных деревьев.

В Калининском районе Петербурга завершили реконструкцию более километра тепловых сетей. Речь идет о квартале на участке от Пискаревского проспекта до Меншиковского проспекта, сообщили в городском комитете по энергетике.

Вместо трубопроводов конца прошлого века специалисты проложили современные стальные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции. Особое внимание уделили сохранению высаженных деревьев. Результат работ – значительное повышение надежности теплосетей в зоне, где расположены жилые дома, школа художественной гимнастики и детский сад.

В настоящее время в Калининском районе модернизируют сети на 15 адресах общей протяженностью свыше 26 километров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге модернизируют распределительную теплосеть на Белградской улице.

Фото: пресс-служба Смольного