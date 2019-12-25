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В Петербурге модернизируют распределительную теплосеть на Белградской улице
Сегодня, 12:44
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В Петербурге модернизируют распределительную теплосеть на Белградской улице

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Завершат все работы в 2028 году.

В Петербурге началась реконструкция распределительной тепловой сети "Белградская". От нее зависит теплоснабжение 3,1 тыс. жителей Фрунзенского и Московского районов, рассказали в городском комитете по энергетике 27 октября. 

Сотрудники АО "Теплосеть Петербурга" заменят 2,3 километра теплопроводов на Белградской улице, включая участок в Яблоневом саду. Было принято решение сохранить 108 деревьев. На площадке уже организовали строительный городок, стартовал монтаж временной теплосети. По итогам реконструкции улучшится качество теплоснабжения шести зданий, в том числе пяти домов. Завершат работы в 2028 году.

Параллельно специалисты реконструируют 14 объектов общей протяженностью свыше 46 километров. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Просвещения к ноябрю 2028 года обновят крупную тепломагистраль. 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга" 

Теги: белградская улица, теплосеть
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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