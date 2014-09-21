В центре Петербурга после прорыва теплосети провалился асфальт

На 2-й Советской улице устраняют последствия аварии на трубопроводе. На время ремонта движение ограничено, часть домов осталась без горячей воды.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на 2-й Советской улице произошел прорыв теплотрассы, из-за которого на проезжей части образовался провал. В связи с аварией движение транспорта на участке временно ограничили.

Повреждение трубопровода специалисты выявили днем во время проведения гидравлических испытаний. По предварительным данным, дефект возник на трубе диаметром 250 мм, которая была проложена в 1987 году. Участок ранее уже включили в программу предстоящей реконструкции.

Аварийные службы оперативно локализовали утечку и приступили к замене поврежденного фрагмента теплосети. На время проведения восстановительных работ часть жителей близлежащих домов временно осталась без горячего водоснабжения.

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Фото: Piter.TV