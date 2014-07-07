В петербургской школе показали, как превратить мусор в полезные вещи с помощью "Велошредера"

Экофестиваль стал частью комплексной программы Морского порта Санкт-Петербург – одного из предприятий Первой Портовой Компании, по экологическому просвещению подрастающего поколения и при поддержке фонда "Чистые моря".

Пара нажатий на педали и крышка становится… материалом для всего, на что хватит фантазии. "Велошредер" стал символом экофестиваля, который прошел в школе № 379 в канун осенних каникул. Мероприятие стало частью комплексной программы Морского порта Санкт-Петербург – одного из предприятий Первой Портовой Компании, по экологическому просвещению подрастающего поколения и при поддержке фонда "Чистые моря". На примере "велошредера" ребятам показали процесс переработки. Каждый смог попробовать сделать из ненужного что-то полезное. И, оказалось, это даже легче, чем ездить на обычном велосипеде.

Мне на своем велосипеде, например, ездить гораздо труднее. Потому что у меня скоростей больше, соответственно, крутить педали намного труднее. Тут же скорость одна и тут достаточно разогнаться. Когда попадает крышка, соответственно, дробилка начинает перемалывать, вы чувствуете, что нужно посильнее прикладывать усилия к педалям. Пластик очень долго разлагается, несколько тысяч лет спокойно, что ведет за собой очень губительные последствия для всех, то есть для почвы, для тех, кто живет в ней, находится там. Поэтому то, что мы сейчас делаем, очень полезно для нашей экологии. Иван Шумилов, ученик школы №379

То, что ещё недавно было мусором, стало флешкой, которую школьники смогли забрать с собой в качестве сувенира. Однако программа экологического фестиваля не ограничивалась этим. Так, старшеклассники приняли участие в тематическом уроке "От экологии порта до Арктики", разобрались в тонкостях раздельного сбора мусора. А младшие классы погрузились в мир Балтийского моря через творчество: придумали мотивирующие слоганы и украсили экосумки, в игровой форме узнали об обитателях Балтики. Специальным гостем мероприятия стал известный путешественник и телеведущий Андрей Понкратов. Журналист поделился с ребятами личным опытом, рассказал об экопривычках и традициях жителей разных стран.

Люди обеспокоены судьбой планеты. И их конечно интересует эта тема. Я чувствую, что они озаботились всей этой историей. Может быть, даже кто-то из них не догадывался о том, как это важно. Если бы в моем детстве были такие уроки, я был бы, наверное, счастлив. И может раньше бы начал любить природу. Но, так как их не было, то я стал любить природу только сейчас. Андрей Понкратов, журналист, ведущий телепрограмм "Вокруг света"

Педагоги признаются, привить детям бережное отношение к окружающей среде проще, чем кажется.

Нужно просто создать условия. Например, такие командные соревнования между классами. Когда ребята понимают, что они больше всего собрали или посадили – это для них приносит удовольствие. У нас мероприятия по экологическому воспитанию проходят ежегодно, и они разные. Мы участвовали в проекте "Крышечки доброты". И в прошлом году стали победителями среди школ города и Ленинградской области. Наталия Костылева, заместитель директора по воспитательной работе школы № 379

Экофестиваль с насыщенной познавательной программой проводится в рамках системной работы Морского порта Санкт-Петербург и Первой Портовой Компании по экологическому воспитанию молодежи. Этим летом предприятия реализовали ещё один молодежный экологический проект – Трудовые отряды Экопорт, в рамках которого дети сотрудников и местных жителей благоустраивали территорию Кировского района.

Природоохранная деятельность – это неотъемлемая часть производственной культуры порта. Мы используем современные доступные нам технологии для защиты окружающей среды, для будущих поколений. Одно из направлений нашей работы – это работа с молодёжью, воспитание в них осознанного отношения к окружающей среде, их экологическое воспитание. Сегодняшний фестиваль – хороший яркий пример нашей работы. Дмитрий Воробьёв, начальник управления по связям с общественностью АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Завершился фестиваль выставкой творческих работ, подведением итогов и общей фотосессией, которая запечатлела последний учебный день, объединивший бизнес и молодое поколение в стремлении к устойчивому будущему.

Видео: Piter.TV