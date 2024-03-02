Весенний сезон шиномонтажа: куда петербуржцам сдавать старую резину?

В Санкт-Петербурге действует удобная система приема опасных отходов.

С приходом весны в Санкт-Петербурге начинается активный сезон замены автомобильных шин. Водители меняют зимнюю резину на летнюю, и перед многими встает вопрос: куда деть изношенные покрышки? Об этом напомнил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Важно помнить, что автомобильные шины относятся к категории опасных отходов. Их неправильная утилизация может нанести серьезный вред экологии: при разложении резина выделяет токсичные соединения, загрязняющие почву и воду. Вместо выбрасывания на свалки старые шины можно отправить на переработку, где из них получают резиновую крошку, металлолом и синтетические волокна. Эти материалы используют для производства спортивных покрытий, тротуарной плитки и даже дорожного асфальта.

В Санкт-Петербурге действует удобная система приема опасных отходов. В каждом районе города оборудованы экопункты, где бесплатно принимают не только старые шины, но и батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и электронные устройства. Кроме того, жители могут воспользоваться услугами экомобилей.

Правильная утилизация шин — это не только забота об окружающей среде, но и вклад в экономику замкнутого цикла. Петербуржцы могут внести свой вклад в снижение экологической нагрузки, сдав покрышки в специализированные пункты приема.

Фото: unsplash (Robert Laursoo)